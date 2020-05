Serrammanna Giovanni Murtas uccide Marisa Pireddu poi tenta il suicidio

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) Dramma familiare nel Sud Sardegna. Un femminicidio è avvenuto ain un appartamento di via Turati., 57 anni, ha ucciso a coltellate la moglie, 51 anni. Tra i coniugi ci sarebbe stato un litigio e poi una colluttazione eavrebbe avuto la peggio.l’avrebbe colpita con diversi fendenti, per poi rivolgere il coltello contro di sé per togliersi a sua volta la vita. All’arrivo dei militari, intervenuti sul posto dopo l’allarme,è stato trovato con la lama conficcata nel torace, in condizioni molto gravi. Poi il trasporto d’urgenza al Brotzu di Cagliari con l’elicottero del 118, dove si trova tuttora piantonato dai Carabinieri. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Sanluri, coordinati dal pm di turno, Nicola Giamarassi. Le analisi sul ...