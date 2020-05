Salini “Un Piano Marshall da 100 miliardi per rilanciare l'Italia” (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per la fase 2 “occorre un programma di infrastrutture per rilanciare lo sviluppo del paese. Un grande Piano, che metta in movimento il lavoro. E poi, quello che piu' occorre, bisogna far ritornare la fiducia, obiettivo che si ottiene solo facendo ripartire l'occupazione. Abbiamo molto risparmio privato, fermo per assenza di fiducia, ci vuole un nuovo Piano Marshall. Noi ci siamo”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo).“Insieme ad Astaldi abbiamo un portafoglio ordini aggregato di 42,5 miliardi, abbiamo realizzato quasi 1.000 chilometri di ponti e 13.600 di ferrovie, abbiamo costruito 80.000 chilometri di strade e autostrade sufficienti a fare quasi due volte il giro della terra. Insieme possiamo vantare un'esperienza unica, a livello mondiale – ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per la fase 2 “occorre un programma di infrastrutture perlo sviluppo del paese. Un grande, che metta in movimento il lavoro. E poi, quello che piu' occorre, bisogna far ritornare la fiducia, obiettivo che si ottiene solo facendo ripartire l'occupazione. Abbiamo molto risparmio privato, fermo per assenza di fiducia, ci vuole un nuovo. Noi ci siamo”. Lo dice in un'intervista al quotidiano La Repubblica Pietro, amministratore delegato del gruppo Webuild (exImpregilo).“Insieme ad Astaldi abbiamo un portafoglio ordini aggregato di 42,5, abbiamo realizzato quasi 1.000 chilometri di ponti e 13.600 di ferrovie, abbiamo costruito 80.000 chilometri di strade e autostrade sufficienti a fare quasi due volte il giro della terra. Insieme possiamo vantare un'esperienza unica, a livello mondiale – ...

