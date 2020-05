Salerno, il Comune ci ripensa: Cimitero aperto sempre (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A partire da oggi vengono ripristinati gli orari di apertura del Cimitero cittadino. La decisione è stata presa dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Chi si è recato al Cimitero in questi giorni – ha spiegato il primo cittadino – si è dimostrato rispettoso delle disposizioni senza creare assembramenti e caos. Pertanto abbiamo deciso di ripristinare gli orari di apertura e chiusura. Invitiamo comunque la collettività a continuare ad indossare la mascherina e a non fare assembramenti”. Si potrà salutare i propri cari dalle ore 7 alle 18 dal lunedì alla domenica, mentre il cancello principale sarà aperto fino alle ore 19 per ricevere le salme. L'articolo Salerno, il Comune ci ripensa: Cimitero aperto sempre proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Contributo ai fitti : c’è il bando sul sito del comune di Salerno

Comune di Salerno - bonus alimentare : al via la verifica delle istanze non ammesse

