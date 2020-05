Sala (Regione Lombardia): “Il nostro tasso di contagio è inferiore a quello nazionale” (Di martedì 5 maggio 2020) Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha parlato ai microfoni di SkyTg24 dell’andamento dell’epidemia: “Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori stiamo calcolando il fattore R0. Al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, in Lombardia è 0,75. È importante rimanere sotto l’uno e per fare questo serve l’impegno di tutti noi e di tutti i cittadini”. Sulle riaperture, assicura che non ci sono preoccupazioni per la crescita eccessiva della mobilità. “Ieri con la riapertura siamo arrivati al 60%, rispetto a un giorno normale di mobilità in Lombardia. Se lo mettiamo a confronto con la percentuale di attività produttive che attualmente hanno riaperto è un dato positivo, perché le attività produttive sono ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala : «Il tasso R0 della Lombardia è 0 - 75. In Italia 0 - 80»

Coronavirus : Fontana a Sala - ‘Regione lavora per riaperture in sicurezza’

Coronavirus : Fontana a Sala - 'Regione lavora per riaperture in sicurezza' (Di martedì 5 maggio 2020) Il vicepresidente della, Fabrizio, ha parlato ai microfoni di SkyTg24 dell’andamento dell’epidemia: “Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori stiamo calcolando il fattore R0. Al momento sappiamo che in Italia ilè 0,80, inè 0,75. È importante rimanere sotto l’uno e per fare questo serve l’impegno di tutti noi e di tutti i cittadini”. Sulle riaperture, assicura che non ci sono preoccupazioni per la crescita eccessiva della mobilità. “Ieri con la riapertura siamo arrivati al 60%, rispetto a un giorno normale di mobilità in. Se lo mettiamo a confronto con la percentuale di attività produttive che attualmente hanno riaperto è un dato positivo, perché le attività produttive sono ...

RosCarrara : Regione Lombardia i numeri che avete dato per 2 mesi sono falsi perché non avete mai voluto portare avanti una seri… - napolista : Sala (Regione Lombardia): “Il nostro tasso di contagio è inferiore a quello nazionale” A Sky Tg 24: “Al momento sap… - tigrotta60 : RT @Covid19NewsLive: #Covid19, Sala: L’indice R0 in Lombardia è più basso che in Italia. Il vicepresidente della Regione Lombardia: 'Abbiam… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Il virus allenta la morsa in Lombardia. Il vicepresidente della Regione: ora l’Ro è 0,75. Ecco che significa https://t.… - RosCarrara : Salvini invece di guardare i sondaggi perché non da risposte alle percentuali da paura sulla mortalità nella region… -