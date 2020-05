Rainbow Six Siege tra i giochi in arrivo su PlayStation Now a maggio?

(Di martedì 5 maggio 2020) A quanto pare, l'offerta diNow è destinata a ingrandirsi questo mese con l'di tre apprezzati titoli.Stando a un leak, che avrebbe anticipato l'annuncio ufficiale di Sony, il servizio vedrà l'diSix, The Evil Within 2 e Get Even.Il piatto forte sembra essereSixdi Ubisoft, lo sparatutto che negli anni è riuscito a migliorarsi sempre di più grazie ai continui aggiornamenti e contenuti che hanno arricchito molto l'esperienza.Leggi altro...

