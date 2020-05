(Di martedì 5 maggio 2020) Aveva ordinato unaditramite l’app, ma non ha fatto i conti con l’olfatto del fattorino. E’ successo a, zona Bicocca, un rider ha preso inun pacco dare in zonaTicinese, il destinatario era un ragazzo brasiliano di 27 anni. Una volta preso in carico il pacco però il rider ha avvertito un chiaro odore died ha avvertito la. Intervenuta sul posto, la volante ha appurato che dentro il pacco effettivamente era presenteinsieme a una bottiglia di vino. A quel punto i militari hanno organizzato laa domicilio: hanno seguito il fattorino fino alla destinazione die una voltato il pacco sono intervenuti fermando il giovane e indagandolo a piede libero, il brasiliano utilizzava l’appper evitare di uscire ed aggirare i controlli sul decreto ...

pietrogennaro12 : RT @marifcinter: #Eriksen: 'Un giorno la polizia mi ha fermato nel centro di Milano. Nel mio cattivo italiano ho dovuto spiegare cosa stavo… - misterbarcollo : RT @fuoridallaue: Incredibile la stazione di Milano centrale sembra il checkpoint charlie, Polizia ed Esercito a controllare le autocertifi… - carlopagliani : RT @fuoridallaue: Incredibile la stazione di Milano centrale sembra il checkpoint charlie, Polizia ed Esercito a controllare le autocertifi… - marifcinter : #Eriksen: 'Un giorno la polizia mi ha fermato nel centro di Milano. Nel mio cattivo italiano ho dovuto spiegare cos… - italiaserait : Milano: polizia intercetta una consegna di marijuana con delivery e la porta al destinatario -

Ultime Notizie dalla rete : Milano polizia

Radio Lombardia

Latina, centinaia in coda per il McDonald's: strade bloccate per ore, traffico impazzito C'è chi ha deciso di festeggiare la Fase 2 andando a fare una bella corsetta rigenerante nei parchi e chi invec ...Donate alla protezione civile che le distribuirà a chi fronteggia l’emergenza in prima linea: «Un gesto che ci è venuto dal cuore» CECINA. Avrebbero semplicemente potuto venderle a chi era disposto a ...