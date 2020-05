iMask | la mascherina che non si getta via

Leggi su panorama

(Di martedì 5 maggio 2020) Trovarle non è ancora così semplice, quelle chirurgiche costano poco ma si devonore ogni volta dopo l'uso, le altre non durano per sempre, insomma le mascherine hanno molti limiti. Prova a risolvere tutti questi problemi, innovativa start up siciliana che ha sviluppato un prodotto dalle caratteristiche rivoluzionarie.Lamessa a punto dal team di ricerca è prima di tutto sicura, è infatti l'unica senza valvola in grado di proteggere sia chi la indossa sia chi ci sta vicino grazie alle proprietà del filtro utilizzato, un tessuto a base di polipropilene certificato nella classe di protezione FFP3. Il filtro è lavabile e sterilizzabile e dai test effettuati nei laboratori della tedesca Fiatec Filter & Aerosol Technologie GmbH assicura una protezione di livello FFP3 fino a un mese dopo il suo primo utilizzo.Proprio questo ...