Grande Fratello Vip torna in tv | Alfonso Signorini confermato con Pupo

(Di martedì 5 maggio 2020)Vip:alla conduzione conopinionista Uno dei pochi programmi che hanno fatto compagnia gli italiani in piena emergenza coronavirus è stata la quarta edizione delVip. La quarta edizione del reality show condotto daè riuscita a ritagliarsi uno spazio nel panorama televisivo, strizzando anche l’occhio all’informazione. I concorrenti, infatti, sono stati tenuti costantemente aggiornati su quanto stava accadendo fuori le quattro mura della Casa di Cinecittà. Il coronavirus ha portato, inevitabilmente, ad un cambio di dinamiche di gioco e contenuti autoriali, oltre che lo spostamento della conduzione dia Milano in uno studio completamente vuoto e la chiusura anticipata all’8 aprile anzichè il 27 come era stato previsto.Vip ...

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lo scorso 8 aprile, con qualche giorno di anticipo per via dell’emergenza Coronavirus, ma già da ora si parla della nuova edizione in programma ...Doccia gelata per i fan di Barbara d’Urso: il suo Grande Fratello non tornerà a settembre come previsto qualche mese fa. È stata la conduttrice Mediaset a rivelarlo in una recente intervista concessa ...