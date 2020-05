Fase 2 | Fontana | Il primo giorno è andato bene

Leggi su blogo

(Di martedì 5 maggio 2020) Il governatore della Lombardia Attilio, grandissimo sostenitore della riapertura fino alla visita del Premier Giuseppe Conte di qualche settimana fa, si dice soddisfatto di come si sono comportati i cittadini lombardi nelle prime 24 ore di riapertura, una piccola anticipazione di quello che succederà il 18 maggio prossimo, quando la riapertura sarà ancora maggiore.Intervenuto oggi su Rai Radio 1,ha così commentato l'avvio della2:Penso di poter dire che sia andata, soprattutto in quegli aspetti che potevano destare qualche perplessità, come il trasporto pubblico locale. Non si sono verificati quegli assembramenti che noi temevano, non si; verificata quella calca per salite sui mezzi pubblici. Quindi la vita; ricominciata con grandissima tranquillità.Nel complimentarsi coi cittadini della Lombardia per il ...