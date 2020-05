Elon Musk è diventato papà: primo figlio con la cantante Grimes (Di martedì 5 maggio 2020) Elon Musk è diventato papà per la sesta volta. Il numero uno di Tesla, colosso delle auto elettriche, ha confermato su Twitter la nascita del figlio rispondendo a un fan che gli chiedeva aggiornamenti: “Mamma e bambino stanno bene”. Il magnate della Tesla, 48 anni, che dal 2018 porta avanti una relazione inizialmente accolta con molto stupore con la musicista pop 32enne Grimes, ha informato via Twitter dell’arrivo di un Sesto figlio per l’imprenditore, che ne ha avuti cinque dal primo matrimonio con la scrittrice Justine Wilson e un sesto scomparso a sole 10 settimane per sindrome di morte in culla, è il primo per la cantante canadese. Da tempo vegana, Grimes, ha abbandonato il regime alimentare privo di derivati animali, per abbracciare burro e latte di mucca durante la gravidanza. «Ultimamente l’unica voglia che ho ... Leggi su nonsolo.tv Un film girato nello spazio è l’ultima folle idea di Elon Musk e Tom Cruise

Elon Musk e la cantante Grimes sono diventati genitori - il figlio si chiama X Æ A-12 Musk

