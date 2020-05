Cremona, ieri nessun decesso per coronavirus. Non accadeva da 73 giorni (Di martedì 5 maggio 2020) Cremona, 5 mag – Buone notizie per Cremona dove ieri, per la prima volta dopo 73 giorni, non si sono registrati morti per Covid-19. Sono 1.025 i decessi ufficiali registrati dall’inizio dell’epidemia nella provincia. Non solo si azzera il numero delle vittime: anche i contagi toccano i minimi storici. Solo tre nuovi casi — a Crema, Pizzighettone e Scandolara Ravara — registrati nella giornata di ieri. Già una settimana fa, il radiologo dell’ospedale Maggiore di Crema, Maurizio Borghetti, aveva annunciato la riduzione della carica virale, rilevata dall’analisi delle Tac e dal numero sempre più ridotto di polmoniti – circa dieci – interstiziali registrate al pronto soccorso. Mentre nella fase più acuta, le diagnosi di questo tipo sfioravano il centinaio. Il numero ufficiale dei positivi in provincia si attesta a ... Leggi su ilprimatonazionale La storia del funerale interrotto dai carabinieri a Cremona

