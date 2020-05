Corte costituzionale tedesca: ultimatum alla Bce, Q.e. a rischio (Di martedì 5 maggio 2020) Corte costituzionale tedesca: ultimatum alla Bce, Q.e. a rischio Con una sentenza, la Corte costituzionale tedesca ha bocciato il programma di acquisti dei titoli di stato (PSPP) relativo Quantitative easing, avviato dalla Banca Centrale Europea nel 2015 e rilanciato a marzo con il piano PEPP (pandemic emergency purchase programme) di 750 miliardi. Secondo quanto riscontrato dalla Corte costituzionale tedesca, se da un lato il PSPP della BCE non finanzia gli Stati e quindi rispetta il divieto del Trattato contro la monetizzazione dei debiti pubblici nazionali, dall’altro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità dei trattati europei, in base al quale «l’azione dell’UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati».Segui Termometro Politico su Google News Stante alla sentenza Corte ... Leggi su termometropolitico Bce - Gualtieri : “Sentenza della Corte costituzionale tedesca non ha conseguenze sul piano di acquisto di titoli di Stato”

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale della Germania su BCE e PEPP

Corte costituzionale tedesca : PSPP della BCE leciti ma con verifica (Di martedì 5 maggio 2020)Bce, Q.e. aCon una sentenza, laha bocciato il programma di acquisti dei titoli di stato (PSPP) relativo Quantitative easing, avviato dBanca Centrale Europea nel 2015 e rilanciato a marzo con il piano PEPP (pandemic emergency purchase programme) di 750 miliardi. Secondo quanto riscontrato d, se da un lato il PSPP della BCE non finanzia gli Stati e quindi rispetta il divieto del Trattato contro la monetizzazione dei debiti pubblici nazionali, dall’altro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità dei trattati europei, in base al quale «l’azione dell’UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati».Segui Termometro Politico su Google News Stantesentenza...

borghi_claudio : Ecco la riga più importante di tutta la sentenza di Karlsruhe La Corte Costituzionale tedesca dice che la Corte di… - StefanoFassina : In emergenza #COVID19 la Corte Costituzionale tedesca oggi intima a già timida @Bce inversione a U, quindi politich… - PediciniM5S : La Corte costituzionale tedesca ha dato 3 mesi alla #BCE per fare i compiti a casa. Ma vi rendete conto con chi sia… - CSFederalismo : RT @CottarelliCPI: Tra le cose che preoccupano della sentenza della Corte Costituzionale tedesca di #Karlsruhe è l’attacco molto pesante al… - effe_grazia : RT @AntonioSocci1: La sentenza di oggi della Corte Costituzionale tedesca pare un perfetto esempio di sovranismo. Il problema non è dei ted… -