Corbo | Difficoltà a reperire tamponi | ne servono 140 a settimana per il Napoli

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Difficoltà

Tutto Napoli

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8: "Il Napoli ha bisogno di sottoporre i giocatori a continui controlli, ne saranno 140 a settimana con gruppi da 35 per volta tra gioc ...Le squadre di calcio in Italia hanno avuto l’ok per poter riprendere ad allenarsi, ma il problema resta quello di garantire condizioni ottimali affinché non ci sia la propagazione di eventuali nuovi c ...