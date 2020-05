Calo malati e ricoverati. Verso 30mila morti (Di martedì 5 maggio 2020) Ad oggi, 5 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 52 pazienti rispetto a ieri. 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri. Fonte Dipartimento Protezione Civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 ... Leggi su ladenuncia LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : boom di guariti - importante calo di malati - 236 morti

