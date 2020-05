Today_it : Bimbo cade in una buca profonda quattro metri mentre passeggia con il papà in un parco - Ansa_Piemonte : Bimbo cade in voragine in parco di Torino, salvato. Padre organizza soccorsi, piccolo dimesso dopo notte in ospedal… - a42nno : RT @Corriere: Bimbo di 4 anni cade in una buca e viene salvato dal padre - alinatede : RT @Corriere: Bimbo di 4 anni cade in una buca e viene salvato dal padre - Corriere : Bimbo di 4 anni cade in una buca e viene salvato dal padre -

Bimbo cade Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bimbo cade