Benji & Fede si dividono: "Ma suoneremo all'Arena di Verona" - (Di martedì 5 maggio 2020) Paolo Giordano Il duo si racconta nel libro "Naked": "Scrivendolo abbiamo capito che era giusto separarci" In effetti sono stati una delle storie più belle dell'ultimo pop italiano. E anche a loro separazione è «bella» nel senso che è sincera e consapevole. «La nostra è stata una storia di alti e bassi, in realtà più alti che bassi», dicono. Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono conosciuti grazie a Facebook nel 2013 e hanno firmato un contratto discografico. Così sono nati Benji & Fede. Avrebbero potuto essere un'altra semplice meteora del pop perché, sapete, gli ingredienti c'erano tutti. Due bei ragazzi. Testi perfetti per i coetanei. Grande e lungimirante macchina discografica alle spalle. In realtà loro sono stati ancora più bravi grazie a un pop vincente e a una ... Leggi su ilgiornale Benji & Fede - l'addio dopo 10 anni di successi : "Ma rimaniamo fratelli"

