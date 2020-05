Bce: Commissione Ue riafferma primato diritto europeo contro sentenza Corte tedesca (Di martedì 5 maggio 2020) Riaffermiamo il primato della legge europea e il fatto che le decisioni della Corte europea sono vincolanti su tutte le Corti nazionali. La Commissione rispetta l'indipendenza della Bce, e studieremo la sentenza in dettaglio, afferma un portavoce della Commissione Ue Leggi su firenzepost MES - per l’Italia spunta la “sorveglianza rafforzata” di Commissione e BCE

Consiglio Ue - accordo Mes-Bce/ Recovery Fund? Sui soldi decide solo la Commissione...

Coronavirus : Mattarella - 'dopo Bce e Commissione ora intervenga Consiglio Ue' (Di martedì 5 maggio 2020) Riaffermiamo ildella legge europea e il fatto che le decisioni dellaeuropea sono vincolanti su tutte le Corti nazionali. Larispetta l'indipendenza della Bce, e studieremo lain dettaglio, afferma un portavoce dellaUe

Rinaldi_euro : Rinaldi in Commissione ECON chiede ad Enria (sorveglianza BCE) se la Banca Centrale è indipendente o deve dar conto… - LegaSalvini : L'europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi, chiede in Commissione ECON ad Enria (presidente del consiglio… - eziomauro : Nel Mes spunta la 'sorveglianza rafforzata'. Commissione e Bce controlleranno Roma - NonnaMaria15 : RT @GAngrilli: Rinaldi in Commissione ECON chiede ad Enria (sorveglianza BCE) se la Banca Centrale è indipendente o deve dar conto alla Cor… - sassisalvo : RT @Rinaldi_euro: Rinaldi in Commissione ECON chiede ad Enria (sorveglianza BCE) se la Banca Centrale è indipendente o deve dar conto alla… -