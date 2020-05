Bari, attimi di panico sul bus, 62enne ubriaco sale armato di accetta e minaccia gli altri passeggeri (Di martedì 5 maggio 2020) Un uomo di 62 anni, con precedenti penali a suo carico, è salito su un bus, la linea 4, che collega Ceglie a Valenzano, armato di accetta minacciando con l’arma gli altri passeggeri. L’uomo era ubriaco ed è stato fermato in tempo dalla Polizia di Stato che è intervenuta immediatamente per impedire che il 62enne potesse compiere qualche gesto inconsulto. L’uomo è stato fermato e trasportato al più vicino Ospedale. Il 62 enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Leggi su baritalianews (Di martedì 5 maggio 2020) Un uomo di 62 anni, con precedenti penali a suo carico, è salito su un bus, la linea 4, che collega Ceglie a Valenzano,dindo con l’arma gli altri passeggeri. L’uomo eraed è stato fermato in tempo dalla Polizia di Stato che è intervenuta immediatamente per impedire che ilpotesse compiere qualche gesto inconsulto. L’uomo è stato fermato e trasportato al più vicino Ospedale. Il 62 enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

