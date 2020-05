Alessia Marcuzzi insultata sui social “Sfrutti la tragedia” (Di martedì 5 maggio 2020) Alessia Marcuzzi pubblica una foto di troppo e… Alessia Marcuzzi è sempre stata una fan di Instagram, anche in passato amava pubblicare scatti e attimi della sua vita condividendoli con i suoi follower. In genere è stata sempre applaudita, chiunque l’ha amata proprio per essere così spontanea e socievole, adesso qualcosa probabilmente è cambiato, visto che in questi giorni non ha fatto altro che ricevere critiche e rimproveri. La gente sembra non condividere le sue azioni, i suoi pensieri, trovando sempre qualcosa di negativo. Qualche giorno fa Alessia ha pubblicato foto in cui si ritrae totalmente priva di trucco, semplice, così com’è, Ma i follower a quanto pare non hanno apprezzato. È una foto in particolare ad essere stata presa di Mira, si vede lei vicino all’erba, senza trucco. Molti le hanno ... Leggi su kontrokultura Alessia Marcuzzi - di schiena e il ‘resto’ non lo fa immaginare. “È perfetto”

Alessia Marcuzzi lontana da Le Iene fa una confessione : “Ho ripreso…”

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi festeggia il figlio Tommaso Inzaghi: «Auguri amore mio» Vanity Fair Italia Alessia Marcuzzi lontana da Le Iene fa una confessione: “Ho ripreso…”

Stasera andrà in onda su Italia1 una nuova puntata de Le Iene. E alla conduzione non ci saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi per le restrizioni imposte per via di questa epidemia da coronavirus in ...

Alessia Marcuzzi e il dettaglio 'sproporzionato', c'è qualcosa che non torna nella foto social...

Alessia Marcuzzi su Instagram rivela ai seguaci il suo desiderio in questi giorni: quello di poter tornare a fare il bagno al mare. Ecco dunque apparire sul profilo Instagram un ritratto della bella s ...

