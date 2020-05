Agente Bernardeschi: «È contento alla Juve, vuole restare» (Di martedì 5 maggio 2020) Federico Bernardeschi è felice alla Juve. A confermalo è il suo Agente, Beppe Bozzo, che parla così del suo futuro Il futuro di Bernardeschi sarà ancora alla Juve. Ne è sicuro Bozzo, Agente del giocatore, che a La Gazzetta dello Sport ne ha parlato così. Bernardeschi – «Federico è contento alla Juve, si parla di lui altrove? No, vuole restare in bianconero. Mi dispiace che i tifosi lo fischino. Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Al Milan? Federico non si muove». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 L'agente di BernardeschI : "Se si discute uno come lui - il calcio è finito. Futuro? Ecco la sua intenzione" (Di martedì 5 maggio 2020) Federicoè felice. A confermalo è il suo, Beppe Bozzo, che parla così del suo futuro Il futuro disarà ancora. Ne è sicuro Bozzo,del giocatore, che a La Gazzetta dello Sport ne ha parlato così.– «Federico è, si parla di lui altrove? No,in bianconero. Mi dispiace che i tifosi lo fischino. Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Al Milan? Federico non si muove». Leggi su Calcionews24.com

Federico Bernardeschi è felice alla Juve. A confermalo è il suo agente, Beppe Bozzo, che parla così del suo futuro Il futuro di Bernardeschi sarà ancora alla Juve. Ne è sicuro Bozzo, agente del giocat ...

