3 maggio 2020, CALDO folle e siamo appena agli inizi (Di martedì 5 maggio 2020) L'ondata di CALDO è arrivata. Come sappiamo, già da alcuni giorni, condizioni meteo climatiche fortemente estive avrebbero interessato l'Europa occidentale e le nostre regioni di ponente. Ecco, in Spagna i termometri sono saliti - com'era facilmente preventivabile - agevolmente sopra quota 30°C. Stiamo parlando, tanto per cambiare, del famigerato "blocco omega" che colpirà più decisamente anche l'Italia nel corso della settimana, ma che negli ultimi giorni ha portato le stazioni meteorologiche spagnole su valori incredibilmente alti. Domenica 3 maggio si registravano picchi di 33-35°C in alcune parti del Portogallo e fino a +36°C nelle province di Cordova e Siviglia, nel sud della Spagna! Il blocco a omega, prima di vedere alcuni valori termici ufficiali del weekend, è scaturito da un possente affondo depressionario ... Leggi su meteogiornale Simbolotto estrazione 5 maggio 2020 : combinazione in diretta

Estrazione VinciCasa 5 maggio 2020 : i numeri vincenti di stasera

Simbolotto martedì 5 maggio 2020 : ecco i simboli estratti oggi (Di martedì 5 maggio 2020) L'ondata diè arrivata. Come sappiamo, già da alcuni giorni, condizioni meteo climatiche fortemente estive avrebbero interessato l'Europa occidentale e le nostre regioni di ponente. Ecco, in Spagna i termometri sono saliti - com'era facilmente preventivabile - agevolmente sopra quota 30°C. Stiamo parlando, tanto per cambiare, del famigerato "blocco omega" che colpirà più decisamente anche l'Italia nel corso della settimana, ma che negli ultimi giorni ha portato le stazioni meteorologiche spagnole su valori incredibilmente alti. Domenica 3si registravano picchi di 33-35°C in alcune parti del Portogallo e fino a +36°C nelle province di Cordova e Siviglia, nel sud della Spagna! Il blocco a omega, prima di vedere alcuni valori termici ufficiali del weekend, è scaturito da un possente affondo depressionario ...

ProVercelli1892 : 4 maggio 1949 - 4 maggio 2020 Solo il fato li vinse. #Torino #GrandeTorino - tuttosport : #Juve, tifosi in festa sui social: “Buon 5 maggio!” - Internazionale : Per colpa di un videoclip Shadi Habash è morto, il 2 maggio, a soli 24 anni in una prigione di massima sicurezza al… - ASRMasterclass : RT @Roma: #RomaInforma 5 maggio 2020 - Nuove regole per il trasporto pubblico - montevarchi : Aggiornamento 5 maggio 2020 Oggi si registra 1 nuovo caso legato a un caso positivo già in isolamento domiciliare… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 2020 Che cosa è successo oggi? – Lunedì 4 maggio 2020 Radio Popolare Coronavirus, 98.467 malati, 1.513 in meno in 24 ore. Vittime sono 29.315, 236 in un giorno

213,013 casi, 29,315 morti, 85,231 guariti, 98,467 malati. Dati Protezione Civile del 5 maggio 2020. In 6 regioni non si sono registrati nuovi deceduti. Sono 85.231 i guariti in Italia, con un ...

COVID19 – Isernia, obbligo dell’uso delle mascherine fino al 17 maggio

ISERNIA – Si rammenta che, per effetto dell’ordinanza n. 57/2020 e successive proroghe, tutti coloro che si trovino nel territorio del Comune di Isernia in un esercizio commerciale, in un ufficio aper ...

213,013 casi, 29,315 morti, 85,231 guariti, 98,467 malati. Dati Protezione Civile del 5 maggio 2020. In 6 regioni non si sono registrati nuovi deceduti. Sono 85.231 i guariti in Italia, con un ...ISERNIA – Si rammenta che, per effetto dell’ordinanza n. 57/2020 e successive proroghe, tutti coloro che si trovino nel territorio del Comune di Isernia in un esercizio commerciale, in un ufficio aper ...