Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 19 | 45

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 19.35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ORTE FIUMICINO IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA,MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO RIMANIAMO SUL TRASPORTO FERROVIARIO, DOVE DA OGGI SONO IN VIGORE DELLE VARIAZIONI IN QUANTO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 I TRENI SARANNO ATTIVI FINO ALLE ORE 23.30 NELL’INTERA RETE REGIONALE. I TRENI ALTA VELOCITA’ E A LUNGA PERCORRENZA EFFETTUERANNO LA FERMATA NELLA SOLA STAZIONE DITERMINI STOP INVECE PER I TRENI NOTTURNI. PER QUANTO ...