Trapani | Avvertita scossa di terremoto magnitudo 3

Una scossa di terremoto di 3,3 gradi della scala Richter è stata registrata alle 19,14 a 3 chilometri a sud ovest di Paceco, nel Trapanese, a una profondità di 8 chilometri. il sisma, registrato dai s ...

