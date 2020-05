Terremoto oggi in Italia 4 maggio 2020: scossa in Calabria | Tempo reale (Di lunedì 4 maggio 2020) Terremoto oggi 4 maggio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 4 maggio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 05,23 – scossa nel mar Tirreno meridionale Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Vibo Valentia, in Calabria. Il sisma è stato individuato a una profondità di 120 chilometri. Ore 00,22 – Terremoto in provincia di Belluno Un sisma di ... Leggi su tpi Numerose scosse di terremoto tra Parma e Reggio Emilia : prosegue anche oggi lo sciame sismico [DATI]

