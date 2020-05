Serie A, Urbano Cairo è dubbioso: “Non so se il campionato ripartirà” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Anch’io esprimendosi sulla ripresa del campionato. “Un tentativo va fatto, ma a guidarci dev’essere il governo. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per far sì che tutto vada bene e soprattutto in sicurezza, la salute è fondamentale. Serve un protocollo molto sicuro. Non so se il campionato ripartirà. Non sono in grado di dirlo. Ci sono tentativi di farlo ripartire, si inizia con gli allenamenti individuali, ma è bene che parli la Lega con i suoi rappresentanti, il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo. All’interno della Lega c’è compattezza, ma evidentemente anche opinioni differenti. Nuove formule? Ho sentito tante ipotesi, non lo so. Credo sia giusto mantenere il format del campionato, la gente è ... Leggi su calciomercato.napoli GAZZETTA – “2.500.000.000€ di debiti” - la Serie A rischia grosso e Urbano Cairo parla del 30 giugno

