Presto sarà rinnovato il trattato Start?

(Di lunedì 4 maggio 2020) A 9 mesi dalla scadenza del(New, New Strategic Arms Reduction Treaty) i due Paesi firmatari, Stati Uniti e Russia, si stanno interrogando sulla necessità e possibilità di rinnovarlo per altri 5 anni. L’attuale accordo, che ha incorporato e ampliato le clausole previste dalloI,II e Sort, è stato siglato l’8 aprile 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev ed è entrato in vigore a febbraio dell’anno seguente. Nelè stata prevista la possibilità di un’unica estensione quinquennale, in modo tale da assicurare a Stati Uniti e Russia di continuare a monitorare e controllare le dimensioni dei rispettivi arsenali nucleari. I rischi per la stabilità internazionale Con il Newè stato ridotto il numero massimo di testate nucleari per i due Paesi, fissandolo a 1.550, ...