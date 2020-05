Napoli, tutto pronto per la riapertura ma ci sono ancora dei problemi da superare: i dettagli (Di lunedì 4 maggio 2020) L'8 maggio, nel Consiglio Federale, verranno prese le decisioni definitive sul mondo del calcio ma intanto si riprende a parlare di calcio. Il Napoli è uno dei club che ha spinto maggiormente per la ripresa degli allenamenti. SSC Napoli Trainings Session In casa azzurra ormai è conto alla rovescia per la ripresa, dopo l'ok da parte del Governatore della Campania De Luca alla riapertura del centro sportivo. Sanificazione già effettuata del centro sportivo di Castel Volturno, tutto è pronto per... Leggi su 90min Segui Tuttonapoli su Twitter - Facebook e Instagram e resta sempre aggiornato sul mondo azzurro!

