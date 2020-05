Munchau a gamba tesa | l’Italia in Ue non fa i propri interessi?

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 4 maggio 2020) Wolfgangè sempre da ascoltare con interesse e da leggere con attenzione: il 59enne editorialista del Financial Times rappresenta una voce di primo piano nello studio delle dinamiche economiche dell’Europa, e nelle ultime settimane ha rappresentato una voce critica della conduzione politica della crisi seguita alla pandemia da coronavirus. Il 19 aprile scorsoaveva avvertito circa la sottovalutazione del problema dell’economia italiana da parte dell’Unione e circa i rischi di un atteggiamento duro e non solidale verso Roma in un editoriale sul quotidiano della City. Con lucidità, l’analista ha prospettato la natura di compromesso al ribasso dell’adesione italiana al Mes, prospettando che le misure messe in campo non sarebbero risultate sufficienti per prevenire il rischio di un default ...