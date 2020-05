Meteo 7 Giorni | prime prove d' Estate | poi irromperà aria più fresca da nord

(Di lunedì 4 maggio 2020)SINO AL 10 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo le ultime infiltrazioni instabili, legate a una circolazione di correnti-occidentali, l'anticiclone subtropicale si avvicina all'Italia favorendo una fase didiffusamente; stabile. Il bel tempo entrerà così a pieno regime in questo avvio settimana che segna anche l'inizio della fase 2 sull'emergenza coronavirus. L'allentamento del lockdown coincide con il bel tempo e sarà quindi un piacere riuscire a godersi il sole e il tepore all'aperta. Il nostro Paese sarà interessato dal bordo orientale della cupola anticiclonica-africana, con la rimonta d'calda che al momento si fa sentire maggiormente sulla Penisola Iberica e sulla Francia meridionale. Le temperature stanno però salendo anche sull'Italia, soprattutto sui versanti occidentali della Penisola, in ...

