Manuela Bortolameolli | «La passione dietro quella M»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) È bello scoprire che dietro il successo di un marchio c’è una grande storia d’amore. È come se quei parka ultrafemminili, quei trench tecnici e quegli eterni giacchini in pelle assumessero un’ulteriore allure. A condurre il marchio, infatti, c’è una coppia solidale: lei è Manuela Bortolameolli, co-fondatrice con il marito Diego Mazzi di Diego M, il celeberrimo brand di capispalla di lusso, dove quella «M» sta per l’iniziale del nome di lei e del cognome di lui, «Ma anche come Musa, Moda, Milano , Musica», specifica scherzando Manuela. Entrambi portano avanti l’azienda con grande passione: lui nel ruolo di direttore creativo, lei impegnata soprattutto nella parte commerciale, dal marketing alle vendite. Le loro collezioni partono da Lazise, la loro sede, e poi sono distribuite in tutto il mondo, con tappa obbligata nel flagship store di Milano, in Corso Venezia.