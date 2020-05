«Lei non sa chi sono io» | l’altra versione della storia del capo di gabinetto di

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ieri abbiamo raccontato ladi Albino Ruberti,didi Nicola Zingaretti in Regione Lazio e beccato in flagranza di braciolata al Pigneto in via Macerata il primo maggio. Nell’articolo del Messaggero si diceva che Ruberti si era subito “autodenunciato senza opporre resistenza, ma una serie di malintesi ha fatto surriscaldare gli animi, che sirasserenati solo dopo l’arrivo di altre pattuglie”. Oggi Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano ci racconta un’altra, segnalando anche i nomi degli altri protagonisti, ovvero la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti e il consigliere politicoministra dell’Infrastrutture Andrea Pacella. “Le normative le scrivo io…tu non sai chiio”. Così Albino Ruberti,didi Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, ...