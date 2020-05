Impicca la fidanzata e la scaraventa dal balcone | morta ragazza di 24 anni

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020)ta dal fidanzato, gettata poi dall’ottavo piano:di 24L’ha primata, poi l’hata dall’ottavo piano del loro palazzo. Julieta Riera aveva 24ed è stata brutalmente uccisa dal fidanzato lo scorso 30 aprile. Laviveva a Parana, in Argentina, e non era cosciente quando è statata dall’ottavo piano, facendo un volo di 20 metri per poi finire sul tetto di una camera del primo piano, attigua al complesso di appartamenti al 928 di San Martin 918. Il fidanzato, Julian Christie, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e di violenza. Julieta Riera,ta e poi gettata dall’ottavo piano dal fidanzato: storia di un femminicidio L’autopsia sul corpo dellaha evidenziato segni concreti di violenza sul suo corpo prima della morte: segni sul ...