Grigliata abusiva per il fedelissimo di Nicola Zingaretti? Roba da mani nei capelli: si "giustifica" così (Di lunedì 4 maggio 2020) Quel sottile piacere della Grigliata proibita. Forse Albino Ruberti, funzionario Pd eclettico vagamente somigliante a Francesco Guccini nonché capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, pRobabilmente non lo sa, ma una cosa ha in comune col ministro della Comunicazione del Sudafrica Stella Ndabeni: carbonella e braciole ben cotte ingollate "a casa dagli amici" in barba alla normativa Coronavirus imposta dai loro stessi governi. Solo che in Sudafrica, a Ndabeni, hanno fatto uno shampoo galattico: convocata dal suo presidente, la signora si è presa un cazziatone che le ha imposto scuse pubbliche, multa e sospensione dagli uffici per tre mesi. Per Ruberti, beccato da un cittadino del balcone dirimpetto che l' aveva sorpreso a gozzovigliare nel mezzo di un tumultuoso via vai da primo maggio, è stata sufficiente una multa -salata, 400 euro- accompagnata anziché da un ... Leggi su liberoquotidiano Palermo - finisce in discarica la grigliata abusiva sul terrazzo a Pasqua (Di lunedì 4 maggio 2020) Quel sottile piacere dellaproibita. Forse Albino Ruberti, funzionario Pd eclettico vagamente somigliante a Francesco Guccini nonché capo di gabinetto di, pbilmente non lo sa, ma una cosa ha in comune col ministro della Comunicazione del Sudafrica Stella Ndabeni: carbonella e braciole ben cotte ingollate "a casa dagli amici" in barba alla normativa Coronavirus imposta dai loro stessi governi. Solo che in Sudafrica, a Ndabeni, hanno fatto uno shampoo galattico: convocata dal suo presidente, la signora si è presa un cazziatone che le ha imposto scuse pubbliche, multa e sospensione dagli uffici per tre mesi. Per Ruberti, beccato da un cittadino del balcone dirimpetto che l' aveva sorpreso a gozzovigliare nel mezzo di un tumultuoso via vai da primo maggio, è stata sufficiente una multa -salata, 400 euro- accompagnata anziché da un ...

afgibi : RT @Libero_official: 'Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata': il capo di gabinetto di #Zingaretti, Albino Ruber… - CarpaneseSilva1 : RT @Libero_official: 'Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata': il capo di gabinetto di #Zingaretti, Albino Ruber… - Noovyis : (Grigliata abusiva per il fedelissimo di Nicola Zingaretti? Roba da mani nei capelli: si 'giustifica' così) Playhi… - Libero_official : 'Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata': il capo di gabinetto di #Zingaretti, Albino Ru… - comristorazione : Taranto: grigliata abusiva nonostante il Coronavirus, multati i partecipanti -

Ultime Notizie dalla rete : Grigliata abusiva Taranto: grigliata abusiva nonostante il Coronavirus, multati i partecipanti dissapore Nicola Zingaretti, grigliata abusiva del suo capo di gabinetto: i controllori peggio dei controllati"

Quel sottile piacere della grigliata proibita. Forse Albino Ruberti, funzionario Pd eclettico vagamente somigliante a Francesco Guccini nonché capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, probabilmente non ...

Sospensione Rc auto e moto, risparmio tra i 40 ed i 150 euro ma occhio ai rischi

ROMA - Costi di sospensione, necessità di ricovero privato e risparmio economico contenuto. Secondo Facile.it, sarebbero questi i motivi per i quali non sarebbe conveniente per tutti sospendere l'assi ...

Quel sottile piacere della grigliata proibita. Forse Albino Ruberti, funzionario Pd eclettico vagamente somigliante a Francesco Guccini nonché capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, probabilmente non ...ROMA - Costi di sospensione, necessità di ricovero privato e risparmio economico contenuto. Secondo Facile.it, sarebbero questi i motivi per i quali non sarebbe conveniente per tutti sospendere l'assi ...