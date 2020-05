Gazzetta | Meret potrebbe tornare titolare | il Boca corteggia Ospina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tra le varie ipotesi di mercato che già fioccano in assenza del calcio giocato, ladello Sport oggi ipotizza una clamorosa evoluzione per il duello tra i pali. Il testa a testa che si è consumato in questa stagione, ha visto al termine il portierone friulano soccombere al collega colombiano dal momento che Gattuso predilige un’estremo difensore che sappia giocare bene con i piedi per impostare l’azione. Nella prossima stagioneriprendersi il suo posto daconsiderando chepiace molto al. Ovviamente tutto si deciderà solo in estate e dopo le ultime partite se mai si potràa giocare L'articolo, ililNapolista.