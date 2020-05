EFI Campania | “Erbacce e degrado | cimitero Poggioreale non può ripartire”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Erbacce ovunque, persino tra il basolato ormai reso scivoloso e potenzialmente pericoloso. Viali in condizione di totale abbandono e sporcizia. Una situazione degradante agli occhi e che desta perplessità anche sulle sanificazioni nelpreviste per contenere l’epidemia covid-19. Chiederemo immediatamente conto al vicesindaco di Napoli Enrico Panini e agli assessori competenti se e in che modo ildisia stato sanificato in questo periodo, con quale frequenza e se immediatamente prima di questa riapertura in occasione della cosiddetta Fase 2”. Lo dichiarano Carmelo Pezzino, responsabile della segreteria nazionale, e Gennaro Tammaro, rappresentante campano del sindacato EFI (Eccellenza Funeraria Italiana). “Non è la prima volta – spiegano i due – che gli spazi di ...