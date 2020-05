Di Matteo: “Bonafede mi propose il Dap, ci ripensò o qualcuno lo indusse a ripensarci” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo le dimissioni di Francesco Basentini dal vertice del Dap (Dipartimento di amministrazione penitenziaria), emerge una rivelazione del magistrato Nino Di Matteo sullo stesso ruolo che, a suo dire, gli sarebbe stato proposto in precedenza da Alfonso Bonafede. A Non è l’Arena è andato in scena un botta e risposta tra il pm e il Guardasigilli. Le dichiarazioni di Nino Di Matteo Nino Di Matteo, magistrato antimafia, è intervenuto ai microfoni di Non è l’Arena per raccontare un episodio che, a suo dire, lo avrebbe visto coinvolto nel 2018. Secondo quanto rivelato dal pm, all’epoca il ministro Alfonso Bonafede gli avrebbe offerto la direzione del Dap salvo poi cambiare idea e virare su un altro nome: Francesco Basentini. “Venni raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede, il quale mi chiese se ero disponibile ad ... Leggi su thesocialpost Di Matteo : “Bonafede mi propose la guida del Dap - poi cambiò idea”. Il ministro : “Esterrefatto”

borghi_claudio : Non so se ci rendiamo conto: I mafiosi hanno scelto chi li poteva scarcerare e il ministro ha eseguito. O Di Matteo… - borghi_claudio : Sarà bellissimo vedere Travaglio attaccare Di Matteo per difendere il suo governicchio. Secondo me va in tilt tipo… - borghi_claudio : Poi magari parliamo di come Bonafede ha preteso di aderire alla PROCURA EUROPEA perchè meditava di metterci qualcun… - isabellazampol1 : RT @La_manina__: Di Matteo accusa #Bonafede su TelePadania (ex La7) di avergli negato una nomina nel 2018 per fare un favore ai boss. Inso… - stranevoglie : RT @demian_yexil: 2/5 2) Bonafede conferma le due offerte, sottolinea come lui avesse spinfo per il posto di Direttore degli Affari Penali… -

