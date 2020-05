Benedetta Rossi preoccupata: “Nuvola è sempre più fragile” (Di lunedì 4 maggio 2020) Benedetta Rossi, la nota foodblogger, è molto legata al suo cane Nuvola. Ma a quanto pare l’animale domestico non gode di ottima salute. Benedetta Rossi, Fonte foto: Youtube (screenshot – Rai)La donna è molto amata dal popolo di Instagram. La foodblogger grazie alla sua dolcezza e al suo mostrarsi come una persona “come tutti” ha conquistato il pubblico. Le sue ricette sono sempre più seguite e il suo fare non da regina del web ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan. Benedetta principalmente su Instagram posta le sue ricette, ma ultimamente sta condividendo anche qualcosa della sua vita privata. Tra queste, la chef pubblica molte foto con il suo amato cane Nuvola. Purtroppo però questo non gode di ottima salute. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Benedetta Rossi, MA COSA FAI? FAN PREOCCUPATI PER LA ... Leggi su chenews Pasta matta - ricetta di Benedetta Rossi | base furba per dolce e salato

