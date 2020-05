Atletica | rinviati i Mondiali paralimpici nel 2022 a Kobe

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Effetto domino per quanto riguarda gli eventi sportivi in questo 2020, condizionato dalla pandemia globale. A causa dell’emergenza sanitaria i Giochi Olimpici edi Tokyo sono statinel 2021 e, come è logico, questo sta avendo delle forte ripercussioni relativamente al calendario agonistico nel suo complesso. E’ notizia di oggi, infatti, che idileggera, previsti nel mese di settembre 2021, sono stati posticipati dal 26 agosto al 4 settembre(Giappone). Una edizione che sarà la decima dei World Para Athletics, vedrà al via 1300 atleti provenienti da 100 Paesi di tutto il mondo e, come detto, risente di quanto sta accadendo a livello planetario. La salvaguardia della salute è in cima alla lista delle priorità e di conseguenza gli organizzatori della manifestazione iridata hanno ...