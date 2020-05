riotta : Mi spiace insistere ma l'opaca ordinanza #governo #congiunti lascia spazio ad arbitri, abusi o equivoci che costera… - lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - chetempochefa : 'Chi fa il coraggioso, chi esce senza mascherina e pensa 'tanto a me non succede niente' non fa un danno a se stess… - AutonomoVeneto : RT @BlackOrchydea: Ragazzi @Martigiuliani che mi ha appena bloccata è un esperimento di qualche social manager che sta raccogliendo chi fa… - mirkogiovio : @pisto_gol Maurizio però non si parla delle fonti di questo articolo, chi le ha dette queste cose? Mi sembra una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche chi Anche chi aiuta gli altri ha bisogno di aiuto Il Post Coronavirus, rivoluzione nei rapporti sociali: "Con la mascherina cambia tutto"

Il coronavirus è prima di tutto emergenza sanitaria. Ma l'impatto sulla salute si ripercuote anche su altri settori. L'economia, certo. Da non sottovalutare, però, è una vera rivoluzione nelle dinamic ...

Bonus per la mobilità elettrica in città: gli incentivi per acquistare un monopattino elettrico

Non sono ancora state rese note le procedure che dovranno essere seguite per richiedere il bonus mobilità alternativa che sta per essere istituito dal governo guidato da Giuseppe Conte. Quel che si sa ...

Il coronavirus è prima di tutto emergenza sanitaria. Ma l'impatto sulla salute si ripercuote anche su altri settori. L'economia, certo. Da non sottovalutare, però, è una vera rivoluzione nelle dinamic ...Non sono ancora state rese note le procedure che dovranno essere seguite per richiedere il bonus mobilità alternativa che sta per essere istituito dal governo guidato da Giuseppe Conte. Quel che si sa ...