Ulivieri: «Ripresa allenamenti? Ottima notizia» (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente dell’AIAC Ulivieri ha parlato del ritorno in campo dei calciatori per gli allenamenti individuali Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha commentato la possibilità di riprendere gli allenamenti in Serie A: «Per chi come noi ha voglia di ripartire credo che sia un’Ottima notizia». «Prenderemo tutte le cautele del caso e seguiremo alla lettera il protocollo. Per noi tecnici mantenere le distanze non è un grosso problema, anzi direi che non cambia niente: un’indicazione al calciatore la si può dare anche a diversi metri di distanza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ulivieri : «Ripresa? La gente parla solo per andare sui giornali»

Ripresa Serie A - Ulivieri : «Toni padronali? Non ce l’avevo con Lotito»

Ulivieri : ”Possibile ripresa a porte chiuse - decideranno i medici” (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente dell’AIACha parlato del ritorno in campo dei calciatori per gliindividuali Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, ha commentato la possibilità di riprendere gliin Serie A: «Per chi come noi ha voglia di ripartire credo che sia un’». «Prenderemo tutte le cautele del caso e seguiremo alla lettera il protocollo. Per noi tecnici mantenere le distanze non è un grosso problema, anzi direi che non cambia niente: un’indicazione al calciatore la si può dare anche a diversi metri di distanza». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Ulivieri: 'Ottima notizia la ripresa degli allenamenti. Distanza? Per i tecnici non cambia niente...' -… - teladoiotokyo : Ulivieri: La ripresa degli allenamenti? Un'ottima notizia: Il Governo, tramite una circolare, ha annunciato che dar… - news24_napoli : Ulivieri: ‘Ottima notizia la ripresa degli allenamenti, per noi… - sportli26181512 : Ulivieri: 'Ottima notizia la ripresa degli allenamenti, per noi allenatori non cambia nulla': Il presidente dell'As… - RomaTalkRadio : #Ulivieri: 'La ripresa degli allenamenti? Un'ottima notizia' #ASRoma #SerieA -