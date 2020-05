Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3 a largo della costa sud (Di domenica 3 maggio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 4:33 di questa mattina al largo della costa meridionale della Calabria. Secondi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 58 km di profondità ed epicentro a 11 km dal comune reggino di Palizzi. Per il momento non si segnalano danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky Terremoto Calabria : scossa con epicentro al largo di Palizzi [DATI e MAPPE]

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.2/ Ingv ultime scosse - doppio sisma a Bovalino

