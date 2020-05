Napoli, da lunedì riaprono i cimiteri (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Da domani, lunedì 4 maggio 2020, tutti i cimiteri di Napoli torneranno accessibili ai cittadini, a condizione dell’assoluto rispetto delle disposizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di distanziamento sociale. Il Vicesindaco, Enrico Panini: “Da domani si potrà tornare a salutare i propri cari nei cimiteri della nostra città. Raccomandiamo la distanza di almeno un metro tra i frequentatori dell’area cimiteriale in modo tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e l’uso dei dispositivi di protezione personale”. L'articolo Napoli, da lunedì riaprono i cimiteri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Sky - Napoli a Castel Volturno già lunedì? Pronti i primi tamponi per i calciatori

Meteo Napoli domani lunedì 4 maggio : tempo stabile

