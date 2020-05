Mike Tyson è pronto a tornare sul ring: “Devo rinascere combattendo” (Di domenica 3 maggio 2020) Dopo avere perso tutto ed essere riuscito faticosamente a risalire la china costruendosi una nuova personalità nel mondo dello spettacolo, dopo avere drammaticamente perso una figlia, essersi gettato via con alcol e farmaci e avere abbracciato la spiritualità, Mike Tyson è pronto a ricominciare per l’ennesima volta. “L’ho visto in faccia il diavolo – dice … L'articolo Mike Tyson è pronto a tornare sul ring: “Devo rinascere combattendo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Mike Tyson è tornato. Raffica di colpi micidiali e l'allenatore va al tappeto

