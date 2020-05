LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA: Baldassarri in pole in Moto2! Tra poco la MotoGP (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Baldassarri vince il GP di Spagna virtuale per la Moto2!!! Adesso è ufficiale, il marchigiano sale sul gradino più alto del podio davanti a Dixon e Bendsneyder. Quarto un buon Luca Marini, quinto Jorge Martin. Ultimo giro! Posizioni abbastanza congelate sul tracciato, attendiamo la bandiera a scacchi e le conseguenti penalità da scontare per capire l’ordine d’arrivo ufficiale. -2 Navarro e Canet si ostacolano in bagarre e permettono a Martin di portarsi in quinta piazza. Baldassarri ha 3″ di margine su Dixon e si invola verso la vittoria! -3 Al momento tutti i piloti tranne Martin (che è 7°) sono penalizzati a causa degli episodi del primo giro e dei vari tagli accumulati nel corso della gara. -4 A metà gara, Baldassarri detta il passo con 1″8 di vantaggio su Dixon e quasi 5″ ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : Gabriel Rodrigo vince in Moto3 - a breve la gara di Moto2

