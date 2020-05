Ladyhawke, stasera su Rete 4 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (Di domenica 3 maggio 2020) Ladyhawke è in onda stasera su Rete 4: il film, un classico del genere fantasy con Rutger Hauer e una magnetica Michelle Pfeiffer è una delle fiabe cinematografiche più amate degli anni '80. Ladyhawke, una fiaba senza tempo: stasera su Rete 4, alle ore 21.27 va in onda il film fantasy di Richard Donner che vede protagonisti una splendida Michelle Pfeiffer accanto a Rutger Hauger e Matthew Broderick. Candidato agli Oscar nel 1986 nelle categorie tecniche, Ladyhawke è l'avvincente favola ambientata nel XIII secolo che vede protagonista Philippe Gaston, detto le rat, il topo, un ladruncolo che riesce ad evadere dalla prigione della fortezza di Aguillon. Rischia di essere catturato nuovamente dalle guardie, ma viene salvato e portato al sicuro da Etienne Navarre, l'ex-capitano della guardia che si batte contro quelli che erano ... Leggi su movieplayer Ladyhawke - stasera in tv l’amore romantico di un cult movie degli anni Ottanta

Ladyhawke film stasera in tv 3 maggio : cast - trama - curiosità - streaming (Di domenica 3 maggio 2020)è in ondasu4: il, un classico del genere fantasy cone una magneticaè una delle fiabe cinematografiche più amate degli anni '80., una fiaba senza tempo:su4, alle ore 21.27 va in onda ilfantasy di Richard Donner che vede protagonisti una splendidaaccanto aHauger e Matthew Broderick. Candidato agli Oscar nel 1986 nelle categorie tecniche,è l'avvincente favola ambientata nel XIII secolo che vede protagonista Philippe Gaston, detto le rat, il topo, un ladruncolo che riesce ad evadere dalla prigione della fortezza di Aguillon. Rischia di essere catturato nuovamente dalle guardie, ma viene salvato e portato al sicuro da Etienne Navarre, l'ex-capitano della guardia che si batte contro quelli che erano ...

GabyTac1994 : Consiglio di visione. Stasera, su Rete 4, in prima serata: 'Ladyhawke'. ?? - Donnaipsilon : Stasera in tv c'è sia Ladyhawke che Indiana Jones. - big_fat_cat : Fermi tutti! Stasera in tv danno il film più romantico di tutti i tempi! #LadyHawke #CapitanNavarre - TataChips86 : E cmq stasera segnalo #Ladyhawke su rete 4 mi sembra e niente credo che lo rivedrò quel film è cosi bello. - Moon_shade_ : Scopro che stasera su rete4 faranno #Ladyhawke. E già saremmo a posto così perchè è un film meraviglioso e tra i… -