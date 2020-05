La verità sul laboratorio di Wuhan In passato leak di ebola negli Usa

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 3 maggio 2020) IlInstitute of Virology è senza dubbio diventato ilpiù famoso al mondo. Nonostante non si sia dimostrata ancora alcuna prova, le teorie del complotto sull'origine del nuovo coronavirus nelcinese sono diventate prima dubbi e poi accuse, formulate direttamente dalla Casa Bianca. Prima da Donald Trump e poi da Mike Pompeo. Questo nonostante gli studiosi, compresi quelli occidentali, siano stati unanimi nel sostenere che il virus èall'uomo in natura dopo essere nato probabilmente nei pipistrelli. Anche l'intelligence statunitense ha smontato la teoria del complotto, ma ciò non è bastato al presidente americano, che ha deciso di accusare e sfidare apertamente Pechino