Il medico del Bologna: «Non sono allenamenti: è solo attività individuale di mantenimento» (Di domenica 3 maggio 2020) Il Corriere Bologna intervista Gianni Nanni responsabile sanitario del Bologna. Si esprime sul decreto della Regione Emilia Romagna che autorizza il ritorno agli allenamenti individuali anche per le squadre di calcio. «Dire che è una svolta, è un’offesa e di certo non sono allenamenti: è solo attività individuale di mantenimento. Il concetto è semplice: il decreto regionale dice che si può correre nei parchi. Bene, noi offriamo ai giocatori la possibilità di farlo a Casteldebole, evitando di essere fermati per un autografo, qualche chiacchiera. Tutto qua. Niente allenamenti» Racconta come si svolgeranno le attività nel centro sportivo. «Il centro è chiuso, non c’è nessuno. Da martedì ci potranno andare i giocatori, a piccoli gruppi, senza usufruire di spogliatoi, palestra e tutto ... Leggi su ilnapolista Villanova del Battista - la verità sarà ricostruita dal medico legale

Secondo il Comitato Medico della Fifa - il calcio non tornerà prima di Settembre

Coronavirus - il team medico albanese festeggia in albergo la fine della missione in Italia : dieci multati (Di domenica 3 maggio 2020) Il Corriereintervista Gianni Nanni responsabile sanitario del. Si esprime sul decreto della Regione Emilia Romagna che autorizza il ritorno agliindividuali anche per le squadre di calcio. «Dire che è una svolta, è un’offesa e di certo non: èattivitàdi. Il concetto è semplice: il decreto regionale dice che si può correre nei parchi. Bene, noi offriamo ai giocatori la possibilità di farlo a Casteldebole, evitando di essere fermati per un autografo, qualche chiacchiera. Tutto qua. Niente» Racconta come si svolgeranno le attività nel centro sportivo. «Il centro è chiuso, non c’è nessuno. Da martedì ci potranno andare i giocatori, a piccoli gruppi, senza usufruire di spogliatoi, palestra e tutto ...

6000sardine : “in cella ha gridato tutta la notte per chiedere un medico ma nessuno è intervenuto. Shady Habash è morto a 22 anni… - tancredipalmeri : Il capo del comitato medico FIFA: “Suggerisco di evitare di riprendere nelle prossime settimane. Meglio prepararsi… - napolista : Il medico del Bologna: «Non sono allenamenti: è solo attività individuale di mantenimento» Al Corriere: «Dire che… - vaky79 : RT @6000sardine: “in cella ha gridato tutta la notte per chiedere un medico ma nessuno è intervenuto. Shady Habash è morto a 22 anni, da 26… - Oxhine : RT @6000sardine: “in cella ha gridato tutta la notte per chiedere un medico ma nessuno è intervenuto. Shady Habash è morto a 22 anni, da 26… -

Ultime Notizie dalla rete : medico del Altre 3 vittime. La Campania prega per il medico Carmine Sanseverino Corriere del Mezzogiorno Tiziana Meschi: 'Come si sono riorganizzate le degenze Covid' - Video

L'aggiornamento con la direttrice del Dipartimento Geriatrico -Riabilitativo e responsabile degenze Covid Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Tiziana Meschi. Prosegue senza sosta l'attività de ...

Ospedale, l'esercito dimenticato nella prima linea contro il Covid

Siamo al cambio di fase dell’epidemia. Mentre la città aspetta nuove modalità di libertà, per le professioni sanitarie, impegnate nell’emergenza Covid, non si può parlare di cambio di passo. Radiologi ...

L'aggiornamento con la direttrice del Dipartimento Geriatrico -Riabilitativo e responsabile degenze Covid Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Tiziana Meschi. Prosegue senza sosta l'attività de ...Siamo al cambio di fase dell’epidemia. Mentre la città aspetta nuove modalità di libertà, per le professioni sanitarie, impegnate nell’emergenza Covid, non si può parlare di cambio di passo. Radiologi ...