Fase 2, il messaggio di Conte agli italiani: “Serve responsabilità, ma sono fiducioso” (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus, inizia Fase 2 in Italia: il messaggio di Conte agli italiani su Facebook “Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il Coronavirus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”: con queste parole il premier Giuseppe Conte ha iniziato su Facebook il suo messaggio agli italiani in vista di domani, 4 maggio, quando inizierà la lenta Fase di ripartenza del nostro Paese. “Fino ad oggi – ha scritto ancora il presidente del Consiglio – la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che ... Leggi su tpi Il Coronavirus e la delusione per la Fase 2 - il virologo Pregliasco : “L’errore è stato più nel messaggio che nell’approccio”

