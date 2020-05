Da oggi isolamento in casa per chi rientra in Puglia (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi obbligo di isolamento a casa per 14 giorni per chi rientra in Puglia da fuori regione. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore ai trasporti, Giovanni Giannini, hanno richiesto agli operatori dei trasporti di tutte le modalità, di veicolare a partire da oggi nei propri palinsesti di comunicazione ai passeggeri in arrivo in Puglia e provenienti da fuori regione, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'ordinanza n. 214/2020."Tutte le persone fisiche che sono rientrate in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, hanno l'obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all'operatore di sanità pubblica e devono restare in isolamento fiduciario per 14 giorni - recita ina nota -. Non possono avere contatti sociali, ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : oggi solo 9 positivi in Umbria - quasi 500 persone uscite dall’isolamento

