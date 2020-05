Coronavirus, in Umbria zero contagi (Di domenica 3 maggio 2020) PERUGIA (ITALPRESS) – Oggi in Umbria si registrano zero contagi sul totale dei tamponi effettuati. Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di stamattina: complessivamente 1.394 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 236 (-21).I guariti sono 1090 (+21); risultano 53 clinicamente guariti(-8); i deceduti sono 68 (invariato).Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 71 (- 2); di questi 13 (invariato) sono in terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (-41); sempre alla stessa data, risultano 16.100 (+249) persone uscite dall’isolamento.Nel complesso, entro le ore 8 del 3 maggio, sono stati effettuati 38.823 tamponi (+751).(ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, in Umbria zero contagi proviene da Italpress. Coronavirus, in Umbria zero ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : ancora ottime notizie dall’Umbria - oggi zero contagi sul totale dei tamponi

